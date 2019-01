China: aanklachten VS tegen Huawei oneerlijk

De aanklachten van de Verenigde Staten tegen het Chinese elektronicabedrijf Huawei zijn “oneerlijk en immoreel”. Met die woorden heeft het Chinese ministerie voor Industrie en Informatie Technologie in Peking gereageerd. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS opgeroepen te stoppen met de “onredelijke onderdrukking” van Chinese bedrijven, waaronder Huawei. Ook wil Peking dat het arrestatiebevel van Meng Wanzhou wordt opgeheven.

De VS hebben maandag aanklachten ingediend tegen het Chinese elektronicabedrijf Huawei en de in Canada aangehouden financiële topvrouw Meng Wanzhou. De beschuldigingen hebben betrekking op samenzwering om handelsgeheimen te stelen van telecombedrijf T-Mobile. Ook wordt het bedrijf verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran.

bron: Belga