Brexit – Lagerhuis verwerpt uitstel brexit tot eind dit jaar

Het Britse Lagerhuis heeft zopas tegen het voorstel gestemd dat de brexit zou uitstellen tot eind dit jaar, als er voor 26 februari geen akkoord over wordt bereikt in het parlement. Het amendement van Labour-backbencher Yvette Cooper werd aanvankelijk wel kans op slagen toegedicht, maar haalde het uiteindelijk niet. Het House of Commons spreekt zich na een hele dag debatteren uit over een reeks amendementen op de brexitdeal van premier Theresa May. Dat akkoord werd eerder deze maand door dezelfde parlementsleden de grond ingeboord.

Eén van de amendementen die vooraf enige kans werd toegedicht, dat van Labour-parlementslid Yvette Cooper, is zopas weggestemd met 298 stemmen voor tegenover 321 stemmen tegen. De tekst vraagt de regering de brexit wettelijk uit te stellen tot eind dit jaar als er voor 26 februari geen akkoord gestemd wordt in het Lagerhuis, en daarvoor ook te gaan onderhandelen in Brussel.

Eerder werden ook al de amendementen van Labour-leider Jeremy Corbyn, het Schotse parlementslid Ian Blackford en Conservative Dominic Grieve weggestemd.

bron: Belga