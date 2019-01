Belgen in het buitenland – Manchester City gaat verrassend onderuit bij Newcastle

Manchester City is dinsdagavond op de 24e speeldag in de Premier League tegen een verrassende nederlaag op bezoek bij Newcastle United aangelopen. Met Kevin De Bruyne aan de aftrap verloren de Citizens met 2-1, hun vierde verliespartij in de competitie. De bezoekers begonnen nochtans uitstekend aan de partij. Sergio Aguero (11.) brak in het geharrewar de ban in het St. James Park. De Citizens hadden de score verder moeten uitdiepen, maar doelman Dubravka hield Newcastle in de partij. Na de pauze en slechts seconden na de wissel van De Bruyne bracht Rondon (66.) de thuisploeg langszij, en na een lichte penaltyfout van Fernandinho trapte Ricthie (80.) de 2-1 zelfs onder Ederson binnen vanaf de stip. Manchester City lijdt zo zijn vierde nederlaag van het seizoen, en kan straks de kloof op leider Liverpool zien groeien tot 7 punten. Daarvoor moeten de Reds woensdag zelf wel eerst zien te winnen van het bezoekende Leicester City.

Ook voor Manchester United zag het er lange tijd penibel uit, maar de Red Devils redden op Old Trafford op de valreep een punt tegen Burnley. ManU, met Romelu Lukaku in de basis, kwam 0-2 achter, maar Pogba (87., via strafschop) en Lindelof (90.+2) voorkwamen de eerste nederlaag onder Solskjaer. De Noor ziet wel een einde komen aan zijn reeks van acht overwinningen op rij. Lukaku werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Leander Dendocker stond bij Wolverhampton een vijfde match op rij in de basis, en zag zijn ploeg een vlotte 3-0 thuiszege boeken tegen West Ham United. De Belgische middenvelder maakte de partij helemaal vol.

Ook voor Denis Odoi werd het een prima avond. De Cottagers kwamen in eigen huis wel 0-2 achter tegen Brighton, maar zetten die scheve situatie nog helemaal recht dankzij twee treffers van oude bekende Mitrovic. Fulham, met Odoi 90 minuten tussen de lijnen, haalde het uiteindelijk met 4-2 en heeft opnieuw uitzicht op het behoud.

Voor rode lantaarn Huddersfield Town is er weinig reden tot juichen. De ploeg van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza verloor met 0-1 van Everton, dat een halfuur met een man minder speelde. Depoitre werd in de slotminuten voor de leeuwen gegooid, maar kon niets meer forceren. Mbenza ontbrak met een kuitblessure.

Arsenal ten slotte hield de drie punten thuis tegen Cardiff City (2-1). Voor aanvang van de match hield het Emirates Stadium één minuut de adem in, ter nagedachtenis van Emiliano Sala. De Argentijnse aanvaller werd aan Cardiff verkocht, maar raakte vermist toen hij werd overgevlogen naar Cardiff.

bron: Belga