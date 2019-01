Opnieuw massale vissterfte in Australische rivier

Opnieuw is er in de Australische rivier Darling massale vissterfte opgetreden. Enkele weken geleden stierven ook al meer dan een miljoen vissen. Het is de derde keer in minder dan twee maanden tijd, zo hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt.

De Australische regering wijt de ramp in het zuidoosten van het land aan de ernstige droogte die er momenteel heerst, maar specialisten en omwonenden leggen de oorzaak bij excessieve wateronttrekking en vervuiling. “Er zijn veel kleine vissen dood. Heel wat grote vissen stierven al bij de vorige twee rampen”, aldus Rob Gregory, touroperator in Menindee, in deelstaat Nieuw-Zuid-Wales.