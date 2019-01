Marokko weigert crimineel terug te nemen

Ons land is er niet in geslaagd om de geradicaliseerde Mustapha Bali uit te wijzen. Marokko, zijn herkomstland, weigert hem terug te nemen. Dus zat er uiteindelijk niks anders op dan de zware jongen vrij te laten, bericht Het Laatste Nieuws vandaag. Bali zat een celstraf van 17 jaar uit, vooral voor drugsfeiten, maar in mei 2018 kreeg hij nog eens 3 jaar voor een verkrachting. De man is de broer van Samira Bali. Ze zit een celstraf van 27 jaar uit voor het vermoorden van haar ex-vriend en is getrouwd met teruggekeerde Syriëstrijder Younes Delefortrie. Volgens informatie van de krant is Mustapha Bali geradicaliseerd.

Ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) trok Bali's verblijfspapieren in – hij heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit – om hem te repatriëren. Maar Franckens opvolgster Maggie De Block (Open Vld) zegt dat Marokko ondanks "heel wat inspanningen" blijft weigeren om hem reisdocumenten te bezorgen. En omdat de maximale vasthoudingstermijn van acht maanden intussen bereikt is, moest Vreemdelingenzaken hem dus vrijlaten. "Politie en inlichtingendiensten werden op de hoogte gebracht."







Bali is vrij, maar hij heeft geen papieren en is hier dus illegaal. Vraag is ook of hij niet gewoon terug naar de gevangenis moet, omdat hij veroordeeld is tot drie jaar. “Maar tegen die straf hebben we hoger beroep aangetekend. In afwachting van dat proces is hij vrij”, zegt advocaat Bart Vosters.

bron: Belga