Het wordt opletten voor winterse neerslag, aanvriezende mist en lokale ijsplekken

Deze namiddag kan er nog 2 tot 4 centimeter verse sneeuw vallen in Hoog-België, boven 300 tot 400 meter. In de loop van de nacht kan nog wat verse sneeuw vallen. Het is ook uitkijken voor aanvriezende mist en lokale ijsplekken, waarschuwt het KMI. Vanmiddag zijn er opklaringen mogelijk in Laag- en Midden-België, maar enkele buien blijven nog mogelijk. In Hoog-België blijft het zwaarbewolkt met nog wat winterse neerslag. Boven 300 of 400 meter valt er sneeuw. De maxima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen en +6 in Vlaanderen.

Komende nacht daalt de sneeuwgrens, maar de buien worden wel minder talrijk. In het westen van het land is nog een laatste bui mogelijk voor het droog wordt met opklaringen. In het centrale deel van het land zijn enkele winterse buien mogelijk, voor het droog wordt vanuit het westen. In het oosten van het land is het zwaarbewolkt met nog een groot deel van de nacht kans op buien van sneeuw of smeltende sneeuw. Op de Ardense hoogten stoppen de buien tegen het einde van de nacht en daar kan in de loop van de nacht nog 3 à 4 centimeter verse sneeuw bijvallen. De minima zijn overal licht negatief. Er is kans op aanvriezende mist of vorming van ijsplekken.







Morgen is het meestal droog met in de ochtend enkele opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In het begin van de dag zijn nog enkele sneeuwvlokjes mogelijk op het reliëf. De maxima schommelen tussen -1 of -2 graden op de Ardense Hoogten en 2 tot 4 graden elders.

Morgenavond en -nacht is het zwaarbewolkt tot betrokken. Een sneeuwzone kan ons land bereiken vanuit het westen en de Franse grens. De timing is echter nog onzeker. De minima schommelen tussen -6 graden op de Hoge Venen en 0 graden aan zee.

Woensdag trekt de neerslagzone langzaam oostwaarts. Het is overwegend zwaarbewolkt met geleidelijk aan sneeuw. Achter de neerslagzone draait de wind naar het westen. In het westen kan het kwik enkele graden boven nul uitkomen. Elders blijven de maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +1 of +2 graden in het centrum.

Donderdag is het tijdelijk droger maar overwegend bewolkt. Op het eind van de dag nadert een storing die pas in de nacht of in de loop van vrijdag zal overtrekken. De maxima liggen tussen -1 en +3 graden.

Vrijdag trekt een nieuwe storing over. De eerste neerslag kan overal winters van karakter zijn, maar in Laag- en Midden-België transformeert de neerslag geleidelijk naar regen. Er wordt wat zachtere lucht aangevoerd: de maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Venen tot +6 graden in het centrum en westen.

Volgende weekend wisselvallig weer met nu eens opklaringen, dan weer bewolkte perioden met sneeuwbui en in de Ardennen en winterse buien in de andere streken. Maxima rond 0 graden op de Ardense hoogten en 4 of 5 graden in Vlaanderen.

Begin volgende week lijkt het wat rustiger en droger te worden. Er is bovendien meer ruimte voor opklaringen. De maxima liggen tussen -2 en +4 graden.

bron: Belga