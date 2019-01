Gemeenteraad Mechelen – Nog geen vervanging voor Melikan Kucam

Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA), die momenteel in de cel zit op beschuldiging van mensensmokkel, afpersing, passieve omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie, wordt voorlopig nog niet vervangen in de Mechelse gemeenteraad. Kucam werd bij de verkiezingen in oktober verkozen en moet dus zelf afstand doen van zijn mandaat vooraleer hij kan vervangen worden. De Mechelse gemeenteraad vergaderde maandagavond voor het eerst sinds het uitbreken van het schandaal rond de humanitaire visa. Eén lege stoel in de oppositiebanken was alvast die van Melikan Kucam, die in de cel zit en dus onmogelijk aanwezig kon zijn. Voorlopig wordt de man niet vervangen, N-VA heeft hem wel uit zijn functies geschorst. Maar de man kan ervoor kiezen om als onafhankelijke zijn mandaat op te nemen van zodra hij de cel mag verlaten.

Als hij toch beslist zijn mandaat opnieuw ter beschikking te stellen van N-VA, zal Kerstin Hopf als eerste opvolger zijn zitje overnemen.

Het eerste punt dat maandag besproken werd, was het bestuursakkoord 2019-2024 waarover de oppositie heel kritisch was. Bijna drie uur somden de fractieleiders van de oppositie op wat er volgens hen allemaal schort aan het bestuursakkoord en waar het tekortschiet, waarna de fractieleider van de stadslijst, Kristof Calvo, en burgemeester Bart Somers de tijd namen om daarop te antwoorden.

Somers gaf overigens nogmaals aan, op vraag van Wim Soons (CD&V), dat hij niet weet waar hij na de verkiezingen van 26 mei terecht zal komen. “Ik ben doodgraag burgemeester, maar politiek is een ploegsport en ik beslis niet alleen waar ik opgesteld word.”

Iets later stond een opvallend punt op de agenda: de gemeenteraad keurde een politieverordening goed die de verkoop van producten op basis van cannabis verbiedt binnen een straal van 500 meter van een schoolpoort. Anders kunnen ze gemakkelijk in handen van minderjarigen terechtkomen, ook al worden ze enkel aan meerderjarigen verkocht. Vlak voor Nieuwjaar werd in de Mechelse winkelstraat Bruul nog een cannabisshop door de burgemeester gesloten.

bron: Belga