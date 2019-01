Fietsbedrijf bedenkt gewiekste manier om transportschade tegen te gaan

Het Nederlandse fietsbedrijf VanMoof is met een geniale oplossing gekomen om de schade door levering zoveel mogelijk te beperken.

Het Amsterdamse bedrijf levert sinds hun oprichting in 2009 fietsen aan meer dan 25 landen ter wereld. Er dook echter een vervelend probleem op: een groot percentage van hun verkochte fietsen werden beschadigd afgeleverd bij de klant. Dus konden ze hun fietsen nóg steviger verpakken, of hun strategie aanpassen. Het werd de tweede optie.

Het bedrijf ontwierp een gelijkaardige verpakking als bij televisies. Op de buitenkant van de dozen drukten ze zelfs een televisie met daarop een fiets af, om de indruk nog meer te wekken dat in de verpakking een televisie zou zitten die voorzichtig vervoerd moet worden. En jawel, hun idee wierp vruchten af. VanMoof zag een vermindering van 80% in hun transportschade.

Hoewel ze het eerst stiekem deden, weet de wereld ondertussen van hun plannetje. Maar de beschadigde exemplaren blijven gelukkig uit. “We hebben het zo lang mogelijk geheim proberen te houden, tot een journalist uit New York erover tweette. Maar we zien nog steeds geen toename in beschadigde geleverde fietsen. Maar: hoe meer bedrijven deze strategie inzetten, hoe minder effectief het wordt”, vertelde CEO Taco Carlier aan CNNMoney.

Most people scan content and make assumptions based on past experiences with similar pieces.

A bicycle comlany having difficulty with damaged shipments leveraged our propensity to scan by putting a TV image on its box. Damage rates fell 80%. #ux #design #industrialdesign pic.twitter.com/MMXMo9hkFe

— Doug Collins (@DougCollinsUX) 23 januari 2019