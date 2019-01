Weerbericht – Veel regen en wind, maar ook kans op sneeuw

Het is zondag wisselend tot zwaarbewolkt en erg wisselvallig met buien. In het westen is een donderslag niet uitgesloten en hier en daar kan wat korrelhagel vallen. Na de middag krijgen de buien ten zuiden van Samber en Maas stilaan een winters karakter. In het westen wordt het dan tijdelijk droger met zelfs kans op een plaatselijke opklaring. Lage wolken kunnen het zicht belemmeren op de Ardense hoogten. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 7 graden aan zee. Na de middag koelt het stilaan af, met aan zee rukwinden tot 80 kilometer per uur, meldt het KMI. ’s Avonds en ’s nachts valt er vaak neerslag. Ten zuiden van Samber en Maas worden dat buien van sneeuw die blijft liggen. Vooral in de Ardennen kan een flinke sneeuwlaag gevormd worden. Over een groot deel van het centrum gaat de regen geleidelijk over in smeltende sneeuw. Op het einde van de nacht is er kans op enkele opklaringen in het westen. De minima liggen tussen -1 graad op de Ardense hoogten en 3 à 5 graden in het westen. In het westen is er kans op rukwinden tot 80 kilometer per uur; aan zee tot 95 kilometer per uur.

Maandag trekt een diepe depressiekern van Nederland naar Duitsland en wordt er polaire lucht over onze streken aangevoerd. Het is dus wisselvallig met winterse buien en in de Ardennen sneeuw. In de loop van de dag wordt het stilaan droger over het westen en langs de Franse grens. Maxima van -1 graad op de Ardense hoogten tot 5 graden aan zee. Vooral in de voormiddag zijn er nog rukwinden tot 60 kilometer per uur mogelijk, aan zee tot 80 kilometer per uur. Maandagnacht wordt het rustiger met opklaringen en algemene nachtvorst.

Dinsdag en woensdag bevinden we ons nog steeds in onstabiele lucht van polaire oorsprong. Hier en daar kunnen er nog enkele winterse buien vallen. In de Ardennen verwachten we bijkomende sneeuw.

bron: Belga