WB veldrijden Hoogerheide – Geen eindzege voor Van Aert: “Op mijn waarde geklopt”

Wout van Aert eindigde zondag op de derde plaats in Hoogerheide, na Toon Aerts. Daardoor moest hij met twee punten verschil het eindklassement in de wereldbeker aan de Belgische kampioen laten. “Het is jammer, maar ik ben vandaag op mijn waarde geklopt”, zei hij na afloop. De wereldkampioen miste zijn start en moest een hele wedstrijd achtervolgen. “Ik nam geen al te beste start, maar Toon ook niet”, gaf hij toe. “Alleen schoof hij snel op, zat ik te sukkelen met mijn pedaal en stond ik even stil op de eerste brug. Het werden vijf seconden en die maakte ik daarna nooit meer goed. Ik probeerde wel, maar cross is simpel: Toon en Mathieu waren sterker.”

“Vandaag was ik de derde beste man in koers”, analyseerde hij. “Ik ben op mijn waarde geklopt. Even kwam ik wat dichter bij Toon, maar hij was sterker en ik kon dat gat niet meer dichten. Het is jammer dat ik naast dat eindklassement grijp, maar vandaag was ik gewoon niet goed genoeg.”

Door de eindzege van Aerts mag België nu wel met acht in plaats van zeven renners naar het WK. Zoals vorige week bekend werd gemaakt is dat Tim Merlier, boezemvriend van Wout van Aert. “Ik hoop dat Tim nu in de camper zit te wachten met een flesje champagne”, lachte de wereldkampioen. “Het is niet dat ik nu een gat in de lucht spring, maar het is wel een leuke pleister op de wonde.”

bron: Belga