Van der Poel wint voor Aerts, die eindzege pakt

Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) heeft zich vandaag voor het eerst in zijn carrière verzekerd van de eindzege in de wereldbeker veldrijden. In de laatste manche in het Nederlandse Hoogerheide moest hij enkel Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) laten voorgaan. De Nederlander boekte zijn 26e zege van het seizoen. Wout van Aert (Cibel-Cebon) werd derde. België mag volgende week zondag acht renners aan de start brengen op het WK in het Deense Bogense. Wout van Aert had een minieme voorsprong van drie punten op Toon Aerts bij de start van de WB-slotmanche, maar de wereldkampioen zag die virtueel meteen verdwijnen. Hij keek snel aan tegen een kloof met Mathieu van der Poel en Aerts. De Belgische en de Europese kampioen vochten voorin een verbeten duel uit, gevolgd door Van Aert. In de voorlaatste ronde sloeg Van der Poel een kloofje, Aerts volgde bij het ingaan van de slotronde op tien seconden, Van Aert op 31 seconden. Die volgorde bleef behouden tot aan de meet, waardoor Aerts bovenin het eindklassement eindigde. Van der Poel was uiteindelijk 13 seconden sneller dan Aerts. Van Aert volgde op 32 seconden.

Voor Aerts is het zijn eerste eindzege in een regelmatigheidscriterium. Vorig jaar won Mathieu van der Poel de wereldbeker. De Nederlander maakte echter dit seizoen geen doel van het eindklassement van het regelmatigheidscriterium. Zo liet hij verstek gaan voor de twee crossen in de VS en de manche in het Franse Pontchâteau.







Op het WK in Bogense, waar Van Aert komende zondag zijn titel verdedigt, zullen er uiteindelijk acht Belgen meerijden. Tim Merlier wordt als achtste renner opgevist. De WB-eindwinnaar en de wereldkampioen krijgen namelijk automatisch startrecht op het WK.

bron: Belga