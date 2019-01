Tim Merlier mag toch naar WK

Tim Merlier zal dan toch deelnemen aan het WK veldrijden. De renner van Creafin-Tüv-Süd eindigde op de twaalfde plaats in Hoogerheide en mag dankzij de eindzege in de wereldbeker van Toon Aerts starten in Bogense. Merlier eindigde gisteren op de vierde plaats in Zonnebeke, vandaag werd hij twaalfde. “De wedstrijd van gisteren zat nog in de kleren en ook mijn rug was nog niet helemaal in orde”, blikte Merlier terug. “Daardoor was dit ook niet mijn beste wedstrijd.”

Dankzij de eindzege van Toon Aerts krijgt België een extra ticket voor het WK en mag Merlier, een goede vriend van Wout van Aert, als achtste renner mee naar Bogense. “Die selectie voor het WK is wel een opluchting”, stelde hij. “Zowel voor mezelf als voor de ploeg is dit heel belangrijk. Voor mijn WK-ticket was ik dan wel afhankelijk van iemand anders, maar ik ben heel blij dat ik mee mag naar Denemarken. Mijn seizoen is immers nog niet geweest wat het moest zijn.”







De voorbije jaren speelde Merlier op het WK een belangrijke rol in de openingsfase van de wedstrijd. “Ik weet wat me volgende week te doen staat, al zullen we de komende dagen wel eens samen zitten met de bondscoach en met Wout en Toon om de tactiek te bespreken”, besloot Merlier.

bron: Belga