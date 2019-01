Pand in Den Haag ingestort – Twintig huizen ontruimd na instorting Haags pand

Na het instorten van een pand in Den Haag zijn twintig huizen ontruimd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei dat voor opvang in een hotel wordt gezorgd. Enkele tientallen mensen maken gebruik van die mogelijkheid. Maandag wordt bekeken of mensen terug naar hun huis kunnen. Het gebouw in de Jan van der Heijdenstraat raakte zondagmiddag zwaar beschadigd door een gasexplosie. Ook enkele omliggende panden liepen schade op.

Onder het puin van het ingestorte pand ligt nog zeker één persoon. Deze man leeft nog. De brandweer heeft contact met dit slachtoffer en werkt aan een reddingsplan. De brandweer laat weten dat het betrekkelijk goed gaat met de man. Zodra hij is bevrijd, gaan de hulpverleners het hele pand nogmaals doorzoeken met speurhonden om te kijken of daar nog mensen zijn.

Vooralsnog heeft de brandweer geen signalen ontvangen dat er nog meer personen onder het puin liggen. Ze heeft tot dusver drie mensen uit het puin gered. Negen mensen zijn gewond geraakt, van wie er zeven naar ziekenhuizen zijn vervoerd.

Bron: Belga