CSI-W-jumping Amsterdam – Niels Bruynseels vijfde in wereldbekerproef, zege voor Henrik von Eckermann

De Zweedse springruiter Henrik von Eckermann heeft zondag de wereldbekerproef van Amsterdam gewonnen. Met de 13-jarige merrie Mary Lou vormde de 37-jarige Zweed de snelste van zeven foutloze combinaties in een barrage met acht. De Zwitser Pius Schwizer werd met Cortney Cox op 33 honderdsten tweede, de Duitser Daniel Duesser met Tobago op 53 honderdsten derde. Ook Niels Bruynseels bleef met de 13-jarige merrie Gancia foutloos in de barrage. Voor de zege was hij twee seconden en acht honderdsten te traag. De andere Belgen haalden de barrage niet en konden bovendien geen wereldbekerpunten sprokkelen. Met een zeventiende en een achttiende stek slaagden Celine Schoonbroodt-de Azevedo, met Chepetta, en Pieter Clemens, met Icarus, daar maar net niet in. Pieter Devos moest met Claire opgeven, maar blijft met een vierde plaats wel de beste Belg in de wereldbekerstand van de West-Europese liga.

Daniel Deusser is de nieuwe leider in de wereldbekerstand. Met 79 punten heeft de in Mechelen wonende Duitser zeven punten voor op zijn landgenoot Christian Ahlmann en veertien op de Zwitser Steve Guerdat. Devos, die in november in Stuttgart de vijfde manche won, volgt na twaalf van dertien proeven op vijftien punten. Gudrun Patteet, in oktober winnares van de tweede manche in Helsinki, is met 48 punten achtste, Niels Bruynseels met 43 punten elfde, Olivier Philippaerts met 41 punten veertiende en François Mathy Jr met 34 punten achttiende. Voorlopig staan er dus vijf Belgen in de top achttien, die van 3 tot 7 april de finale in het Zweedse Göteborg springt. De laatste wereldbekermanche vindt op 19 februari in het Franse Bordeaux plaats.

Vijf Belgen in de finale zou een unicum zijn voor ons land, maar Niels Bruynseels plaatste in Amsterdam al een vraagteken achter zijn deelname. “Het EK is mijn prioriteit”, verklaarde Bruynseels. “Na Bordeaux ga ik een planning opmaken voor het buitenseizoen, waarin alles in het teken staat van het Europees kampioenschap. Daar moeten wij ons kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 en dus wil ik niets aan het toeval overlaten. Alles gaat in functie staan van het EK. Als de finale van de wereldbeker niet in het plaatje past, dan ga ik niet naar Göteborg.”

bron: Belga