Bijna 240.000 mensen trokken op Smurfenavontuur in Brussels Expo

Op Brussels Expo zijn zondagavond de deuren gesloten van de tentoonstelling “Het Smurfenavontuur”. De teller van de expo die was geopend in juni vorig jaar, eindigde op 239.628 bezoekers. De tentoonstelling over de blauwe wezentjes kwam er naar aanleiding van hun zestigste verjaardag. De Smurfen werden immers in 1958 gecreëerd als nevenpersonages in de reeks “Johan en Pirrewiet” in het weekblad Robbedoes. Een jaar later kregen ze in hetzelfde blad hun eerste eigen verhaal.

“Het Smurfenavontuur” vertrekt nu op een wereldtournee van tien jaar, zegt het pr-bureau Origami PR. Er werd nog niet bekendgemaakt naar welke stad de expo nu trekt.

bron: Belga