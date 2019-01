Betoging trekt zich op gang

De Klimaatmars heeft zich vandaag omstreeks 13.30 uur op gang getrokken. Dat is een half uur eerder dan de officiële start, die gepland stond voor 14 uur. Intussen blijven de mensen toestromen aan het station van Brussel Noord. De stoet van ‘Rise the Climate’ trekt nu richting Luxemburgplein, waar een reeks speeches gepland staan. In de omgeving van de Wetstraat is intussen ook een protestactie aan de gang, waar nog eens honderden mensen aan deelnemen.

Rond 13 uur sprak de politie al van tienduizend aanwezigen en de manifestanten stroomden op dat moment nog volop toe vanuit het Brusselse Noordstation. Het is duidelijk dat de regen de klimaatactivisten niet tegen houdt.







Zoals verwacht zijn er opvallend veel families aanwezig, maar ook de vele jeugdbewegingen vallen op. In de mars lopen ook heel wat organisaties mee. Zo werden er al delegaties van 11.11.11, Oxfam, Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), Clibi (Climat & Biodiversité) en Animal Rights opgemerkt in de massa.

Ook de vakbonden en politieke partijen als Groen, sp.a en PVDA zijn al vertegenwoordigd. Klimaatactiviste Anuna De Wever en schrijver David Van Reybrouck werden gespot in de kop van de menigte.

Om 14 uur vertrekt de stoet, om dan ongeveer een uur later aan te komen op het Luxemburgplein, waar speeches worden gegeven.

bron: Belga