Antwerp Giants pakken eerste finaleticket

De Antwerp Giants hebben zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België basketbal. In de terugmatch tegen Brussels won het team van Roel Moors met 63-94, nadat de heenwedstrijd in de Lotto Arena al op 74-36 in het voordeel van de Giants was geëindigd. Brussels moest een achterstand van 38 punten inhalen, maar dat zat er nooit echt in. Na het eerste quarter leidden de bezoekers met 10-24. Bij de rust gaf het scorebord 23-43 aan. Nadien liepen de Antwerp Giants nog verder uit. Liefst elf Giant-spelers wisten punten te maken.

De club uit Antwerpen won de Beker vijf keer, de laatste keer in 2007. In de finale nemen de Antwerp Giants het op tegen Oostende of Charleroi. Vrijdag versloeg Oostende Charleroi met 83-78. Spirou ontvangt de competitieleider zondag om 20u. Oostende kan de beker een twintigste keer winnen, een zevende keer op rij.







bron: Belga