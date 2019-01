24 Uur van Daytona – Dries Vanthoor tweede in GTD, zege voor Fernando Alonso

Dries Vanthoor (Audi) is zondag samen met zijn teammakkers Christopher Mies (Dui), Daniel Morad (Can) en Ricky Feller (Zwi) op de tweede plaats geëindigd in de GT3-klasse in de 24 Uur van Daytona (Florida). In de laatste uren was de regen de spelbreker in de legendarische uithoudingsrace, die uiteindelijk twee uur voor het einde definitief werd stopgezet. De zege ging zo naar de tweevoudig F1-wereldkampioen Fernando Alonso, die zijn Cadillac deelde met voormalige F1-piloot Kamui Kobayashi, de Nederlander Renger van der Zande en de Amerikaan Jordan Taylor.

In de GT3-klasse werd de Belgische WRT-Audi van Frédéric Vervisch (Bel), Kelvin van der Linde (ZAf), Roman DeAngelis (Can) en Ian James (VSt) vierde. In de GTLM werd Laurens Vanthoor (Porsche) vierde.

bron: Belga