Antwerpen krijgt restaurant voor honden

Vind je dat op restaurant gaan enkel iets voor mensen is? Dan heb je het mis. Aan de Groenplaats in Antwerpen kan je binnenkort je viervoeter verwennen met een diner.

Op de eerste verdieping van het Grand Bazar shoppingcenter kan je vanaf 1 februari samen met je hond eten in Bentley’s Restaurant. Tijdens het diner kan Lassie slurpen van roséwijn, witte wijn of bier, speciaal voor honden. Naast gewone diners mag je ook puppyborrels of verjaardagsfeestjes organiseren.







Als je hond het beu is om stil te liggen kan hij zich uitleven in de speelhoek of een snoepzakje samenstellen om mee te nemen naar huis. Baasjes kunnen dan weer terecht in de kledingwinkel voor T-shirts met pootafdrukken.