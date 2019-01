Rusland beschuldigt VS ervan “staatsgreep” te willen plegen in Venezuela

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft er vandaag “de Verenigde Staten en hun bondgenoten” van beschuldigd de Venezolaanse president Nicolas Maduro “te willen omverwerpen”. Vassily Nebenzia wil ook niet dat de VN-Veiligheidsraad over de crisis in Venezuela vergadert. De situatie in het land houdt geen bedreiging in voor de internationale vrede en veiligheid, luidde het. Volgens de ambassadeur zou de situatie in Venezuela bespreken, een “groot misbruik van de prerogatieven” van de Veiligheidsraad inhouden. Negen van de 15 leden van de V-Raad stemden er echter voor om de meeting toch te laten plaatsvinden.

In zijn antwoord op de beschuldiging een “staatsgreep” te willen plegen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat het regime van Maduro zijn volk al jaren “onderdrukt”. Meer dan 3 miljoen Venezolanen zijn hun land ontvlucht, wat de regio “destabiliseert”.







Intussen heeft ook Groot-Brittannië zich aangesloten bij het ultimatum dat Frankrijk, Duitsland en Spanje eerder vandaag aan Maduro stelden. Ze zeiden opposant Juan Guaido als president te zullen erkennen als er binnen de week geen verkiezingen worden aangekondigd.

bron: Belga