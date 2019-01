Kunstwerk van Banksy op deur van Bataclan in Parijs gestolen

In de concertzaal Bataclan in Parijs, waar bij de aanslagen van 2015 89 mensen om het leven kwamen, is een kunstwerk van Banksy gestolen. Dat hebben de uitbaters van de zaal op Twitter gemeld. Het kunstwerk, een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag, stond op een achterdeur van de zaal, aan de straatkant. “Het werk van Banksy, een symbool van herdenking dat iedereen toebehoort, burgers, Parijzenaars, wereldburgers, is ons ontnomen”, aldus Bataclan op Twitter.

Het stencil-kunstwerk uit witte verf van een persoon die triest naar beneden kijkt werd op 25 juni 2018 ontdekt in de passage Saint-Pierre Amelot, op een nooduitgang van Bataclan waardoor talrijke konden ontsnappen toen terroristen toesloegen tijdens een concert van de Eagles of Death Metal op 13 november 2015. Het kunstwerk werd tezamen met een aantal andere kunstwerken die die dag werden ontdekt toegeschreven aan de raadselachtige straatkunstenaar Banksy.

“We voelen vandaag een diepe verontwaardiging”, aldus nog Bataclan op Twitter. De zaaluitbaters geven niet meer details over hoe het werk gestolen werd.

Volgens de Franse nieuwswebsite LCI, die een bron dichtbij het onderzoek citeert, hebben “dieven met bivakmutsen, gewapend met een slijpschijf, het werk in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen en het in een vrachtwagen geladen”.

Er werd een onderzoek geopend naar de diefstal.

Bron: Belga