Vijf aanhoudingen in Berings onderzoek naar oplichting via schijnvennootschappen

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo is na anderhalf jaar in een eindfase beland in een onderzoek naar oplichting en misbruik van vertrouwen via schijnvennootschappen. Op 1 maart vorig jaar werden vijf verdachten aangehouden. Die vijf zijn intussen enige tijd geleden onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Dat maakte de lokale politie van Beringen vrijdag bekend. Onderzoek van de lokale politie, waaraan de financiële afdeling van de Limburgse federale gerechtelijke politie meewerkte, bracht aan het licht dat verschillende vennootschappen misbruikt werden om hier, al dan niet online, handelszaken mee op te lichten.

Op 1 maart 2018 vonden simultaan zes huiszoekingen plaats in Beringen, Leopoldsburg, Maasmechelen, Hasselt en Houthalen. De Hasseltse onderzoeksrechter heeft toen vijf verdachten, onder wie een boekhouder, uit Beringen, Maasmechelen en Leopoldsburg aangehouden en opgesloten. De speurders kwamen te weten dat ze bestaande vennootschappen overnamen, waarna louter pro forma een stroman als zaakvoerder werd aangesteld. Vervolgens bestelden de verdachten goederen bij verschillende handelszaken, terwijl ze nooit de bedoeling hadden die goederen te betalen. De geleverde goederen werden vaak gewoon doorverkocht.

Bij de huiszoeking in maart vorig jaar kon de politie nog goederen recupereren. De verdachten lieten uitschijnen dat de vennootschappen er goed voor stonden omdat er fictieve positieve jaarrekeningen werden opgemaakt. Voor de buitenwereld bleken ze dus betrouwbaar. Een dertigtal benadeelde handelszaken legde intussen klacht neer. Verschillende van de gedupeerden zouden voor tienduizenden euro zijn opgelicht.

