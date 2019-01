In de Verenigde Staten is het wachten op een persconferentie van president Donald Trump. Volgens diverse bronnen zou de president een tijdelijk akkoord aankondigen waardoor de Amerikaanse overheidsdiensten voor drie weken terug open kunnen gaan. De shutdown duurt al 34 dagen en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 federale ambtenaren worden erdoor getroffen.

bron: Belga