Shutdown – Amerikaanse Senaat keurt voorstel om shutdown te beëindigen unaniem goed

Het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om een einde te maken aan de “shutdown” is vrijdag unaniem goedgekeurd door de Senaat. Trump kondigde eerder op de dag het einde van de shutdown aan. Hij liet weten dat er een tijdelijk akkoord bereikt tussen is de Republikeinen en de Democraten. Door het akkoord kunnen de Amerikaanse overheidsdiensten voor zeker drie weken, tot 15 februari, opnieuw open gaan.

Het akkoord houdt geen fondsen in voor een muur tussen de VS en Mexico. Trump bleef wel zijn idee van een muur verdedigen. “We hebben geen andere keuze dan een stevige muur te bouwen aan de grens”, benadrukte de president. De komende drie weken gaan Democraten en Republikeinen verder discussiëren over zo’n muur. Democraten zijn het fundamenteel oneens met de bouw ervan.

Het voorstel gaat nu nog naar het Huis van Afgevaardigden en als het daar goedgekeurd wordt, kan Trump het ondertekenen.

bron: Belga