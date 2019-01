Rector opent rouwregister: “Etienne was een durver”

In Gent heeft rector Rik Van de Walle het rouwregister voor filosoof Etienne Vermeersch geopend en ondertekend. “Etienne was een échte UGent’er”, aldus de rector. “Wij staan voor durven denken en durven doen. Etienne was een durver.” Ook burgemeester Mathias De Clercq en schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke ondertekenen het rouwregister. Gisteren overleed filosoof, ethicus en opiniemaker Etienne Vermeersch op 84-jarige leeftijd in het Universitair Ziekenhuis van Gent. “Etienne kon standpunten zeer scherp verwoorden en steun betuigen aan standpunten die anderen innamen”, herinnert Van de Walle zich.

“Hij kon ook zeer sterk standpunten afbreken en met de grond gelijk maken. Hij deed dat nooit zomaar”, vervolgt de rector. “Hij deed dat op basis van argumenten. Hij heeft anderen uitgedaagd en liet zichzelf uitdagen. Hij was de man van de rede.”







Studenten, academisch personeel en sympathisanten zijn welkom om het rouwregister te ondertekenen. Dat kan elke dag van 10 uur tot 17 uur. Zondag is de Aula dicht.

Het rouwregister blijft zo lang als nodig beschikbaar ter ondertekening.

bron: Belga