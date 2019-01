Ligue 1 – Monaco haalt Leonardo Jardim terug als opvolger Thierry Henry

Leonardo Jardim is opnieuw de trainer van AS Monaco. Dat maakte de club uit het prinsdom vrijdagavond bekend. Amper drie maanden terug werd de 44-jarige Portugees aan de kant geschoven door Monaco en vervangen door Thierry Henry. Die deed het niet beter en werd donderdag op “non-actief” gezet. “Thierry Henry is een voetballegende, maar de ongunstige omstandigheden en de vele blessures maakten het hem niet makkelijk”, verklaarde vicevoorzitter Vadim Vasilyev. “Hij slaagde er niet in de club snel en efficiënt uit de crisis te halen. Hij had een project voor ogen en had wellicht meer tijd nodig om dat te verwezenlijken. Helaas hebben wij die tijd niet en zagen we ons genoodzaakt onmiddellijk te handelen.”

Monaco beleeft een rampseizoen. Met 15 punten uit 21 wedstrijden is de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli negentiende en voorlaatste in de Ligue 1, met slechts één punt voorsprong op rode lantaarn Guingamp. In de beker werd Monaco dinsdag in de zestiende finales met 1-3 uitgeschakeld door tweedeklasser Metz. In de Champions League werd Monaco na onder meer een 0-4 nederlaag tegen Club Brugge laatste in zijn groep.

Zaterdag zit assistent Franck Passi nog op de bank voor het belangrijke degradatieduel op het veld van Dijon, achttiende in de stand. Dinsdag neemt Jardim het roer weer in handen voor het treffen in de Ligabeker tegen Guingamp. Jardim was van 2014 tot eind vorig jaar coach bij Monaco. Onder de Portugees werd de ploeg in 2017 kampioen en werd de halve finales van de Champions League bereikt. Hij tekende nu voor tweeënhalf jaar.

bron: Belga