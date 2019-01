Het gerecht heeft een politieagent gearresteerd in het dossier rond de handel in humanitaire visa. Dat bericht Het Nieuwsblad op zijn website. De agent, die werkt voor de centrale diensten in Brussel, zou een of meerdere personen waarbij een huiszoeking zou plaatsvinden in de nasleep van de arrestatie van Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam vooraf getipt hebben. Het parket was vrijdagavond niet meteen bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga