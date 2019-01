Drie familieleden van kamikaze aanslagen Parijs vrijgelaten

Drie familieleden van Foued Mohamed-Aggad, een van de kamikazes van de aanslag van 13 november 2015 in de concertzaal Bataclan in Parijs, zijn vrijgelaten. Dat melden Franse gerechtelijke bronnen. De familieleden waren dinsdag opgepakt in het oosten van Frankrijk in het kader van het onderzoek naar de terreuraanslagen van november 2015, waarbij in totaal 130 doden vielen. De moeder, de zus en de halfzus van Foued Mohamed-Aggad werden dinsdag opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen. Volgens gerechtelijke bronnen vertoonde de zus van de Franse jihadist, die zichzelf opblies in de Bataclan, al lange tijd tekenen van “zeer radicale islam”. Nog vier andere mensen uit de entourage van de jihadist werden dinsdag uit de gevangenis gehaald maar vastgehouden om ondervraagd te worden in verband met het onderzoek. Na het verhoor werd het voorarrest (“garde à vue”) van de zeven mensen vandaag opgeheven.

De avond van 13 november 2015 pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de Franse hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw Bataclan. In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden.







Bron: Belga