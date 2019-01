Clash tussen Argentinië en Colombia in groepsfase

Argentinië en Colombia nemen het tegen elkaar op in groep B op de Copa America, die van 14 juni tot 7 juli gehouden wordt in Brazilië, zo wees de loting van gisteren in het Braziliaanse Rio de Janeiro uit. Paraguay en Qatar, dat voor de eerste keer mag deelnemen, zijn de overige twee landen in de groep. Op de vorige twee edities van de Copa America grepen de Argentijnen in de finale telkens naast de hoofdprijs. Voor La Albiceleste dateert de laatste trofee al van 1993, toen er twee keer op rij (1991 en 1993) de Copa America gewonnen werd. Het Argentinië van Messi verloor naast de twee Copa America-finales ook nog de finale van het WK in 2014 en wil daar in Brazilië komaf mee maken. De Argentijnen starten hun toernooi op 15 juni in Salvador met het duel tegen Colombia.

Brazilië kan opgelucht ademhalen, want voor het gastland kwam er een gunstige loting uit de bus. De Brazilianen nemen het in groep A op tegen Bolivia, Venezuela en Peru. De openingswedstrijd wordt op 14 juni in Sao Paulo gespeeld tussen Brazilië en Bolivia. Bij de Selecao wachten ze momenteel de toestand van sterspeler Neymar af. De aanvaller van PSG liep een nieuwe blessure aan zijn rechtervoet op en zou mogelijk onder het mes moeten.







Japan neemt voor het eerst in twintig jaar deel aan het toernooi en staat in groep C tegenover recordhouder Uruguay, titelhouder Chili en Ecuador.

Bron: Belga