Centrum asielzoekers Jambes opent niet voor midden februari

In Jambes, een deelgemeente van Namen, zal een nieuw centrum voor asielzoekers niet voor 15 februari opengaan, zo maakte het stadsbestuur donderdag bekend. Aanvankelijk was sprake van de opening op 1 februari, maar de stad wil eerst nog overleg met de buurtbewoners. De capaciteit van het centrum zou ook beperkt blijven tot maximaal 300 plaatsen en de looptijd tot anderhalf jaar. Het Rode Kruis maakte begin deze maand bekend dat er in Jambes in een leegstaande kazerne een nieuw asielzoekerscentrum zou komen. De vraag naar opvangplaatsen is groot, heel wat centra voor asielzoekers zitten vol. De bedoeling was om op termijn 500 opvangplaatsen te creëren, maar dat is nu teruggebracht tot 300. Ook is afgesproken dat het centrum maximaal anderhalf jaar operationeel blijft. Daarna zou het stadsbestuur de kazerne willen kopen en de site ontwikkelen.

De stad Namen gaat nog een overleg organiseren met de buurtbewoners.

bron: Belga