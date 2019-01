Tips & trends: 3 x pop-up in Gent

Pop-ups schieten als paddenstoelen uit de grond, om even snel weer te vertrekken. Daarom bezoek je deze drie bijzondere plekken in Gent maar beter voor ze voorgoed verdwijnen.

Shibui







De Japanse keuken is populairder dan ooit en ook Gent springt mee op de kar. Onlangs opende Shibui, een pop-up ramenbar, de deuren in het bruisende bedrijvencentrum ‘WATT The Firms’. De noodlesoepen van Yves Kerckhoffs en Giuseppi Gruwez veroverden tot 30 april hun plaatsje op deze hippe locatie. Shibui betekent ‘prachtig in al zijn eenvoud’ en dat is exact waar de bar voor staat: snel, betaalbaar, vers en vol liefde.

Tot 30 april

Nieuwewandeling 62

9000 Gent

Façon Jacmin

Voor deze pop-upwinkel moet je nog even geduld hebben. De Belgische tweeling Alexandra en Ségolène Jacmin bundelde in 2016 hun krachten om samen een moderne garderobe voor vrouwen te ontwerpen. De ondernemende zussen hebben nu een nieuwe collectie klaar, volledig uit denim, in 50 tinten blauw. FAÇON JACMIN breekt met de traditionele modekalender met seizoenscollecties en lanceert maandelijks drie nieuwe tijdloze modellen. Ik ben vooral fan van de jumpsuits.

14-15-16 februari / 21-22-23 februari

Casa Argentaurum

Brabantdam 68

9000 Gent

Zelda&Zorro

Het allereerste pop-up onthaastingsconcept in Vlaanderen vind je net buiten de drukte van de stad, in Evergem. Zelda&Zorro nodigt gezinnen uit in de prachtige dekenij om zich af te sluiten van de buitenwereld. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens creatieve workshops of sportsessies, terwijl de ouders genieten van brunch en van elkaar. Een plek om de dagelijkse ratrace te vergeten!

Minstens tot juni 2020

Eindeken 21

9940 Evergem