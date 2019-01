Lijd jij ook aan vrijetijdsverlamming?

Iedereen wil meer vrije tijd. Meer tijd om te ontspannen, om vrienden te zien, om tijd te nemen voor zichzelf… Maar door de voortdurende werkdruk en stress kom je ook op vrije momenten eigenlijk niet toe aan ontspanning. Er zijn plots zoveel dingen die je kan doen, dat je overweldigd wordt.

Vrijetijdsverlamming

Dat fenomeen wordt ook wel vrijetijdsverlamming genoemd. Het is een fenomeen dat je bijvoorbeeld tijdens het weekend waarschijnlijk weleens hebt meegemaakt. Je kan uitslapen, uitgebreid koken, afspreken met vrienden, gaan winkelen, sporten… De mogelijkheden zijn eindeloos en je profiteert er maar beter van, want maandag is het weer werken geblazen. Maar plots is het zondagavond en heb je heel het weekend niets gedaan. En dan voel je je schuldig, want nu had je eindelijk eens tijd om iets te doen.

Succes







Het is het begin van een vicieuze cirkel waar veel mensen in belanden. Er gaat tegenwoordig veel aandacht uit naar ‘succes’. Je moet het goed doen op je werk en resultaten behalen, want anders heb je geen voldoening. Anderzijds was self-care nog nooit zo prominent aanwezig. Tijd nemen voor jezelf is plots niet meer vrijblijvend, maar verplicht. Als je niet om de zoveel tijd in bad gaat of een manicure inplant, ben je slecht bezig. Het probleem is dat wanneer ontspanning verplicht wordt, het eigenlijk niet meer ontspannend is.

Overprikkeld brein

Ons brein wordt bovendien constant overprikkeld. Smartphones en sociale media hebben ervoor gezocht dat we ons nooit meer echt kunnen afsluiten van de buitenwereld. Doe je dat toch, dan word je daarvoor vaak gestraft. Wanneer we dan eindelijk eens enkele uurtjes kunnen ontspannen, weten we geen raad met onszelf. Hoezo geen deadlines? Hoezo geen to do-lijstje? Zelfstandigen worden daar nog meer mee geconfronteerd. Omdat ze hun eigen uren bepalen, is er eigenlijk geen reden meer om vrijaf te nemen. Want meer werken betekent meer geld. Maar ontspanning en nietsdoen is belangrijk om productief te blijven.

Nietsdoen is oké

De realiteit is dat we ons aan het einde van een werkweek vaak zo moe voelen, dat we liefst van al twee dagen lang in bed blijven liggen. En daar is eigenlijk helemaal niets verkeerd mee. Je moet niet constant in de weer zijn en je ‘beste leven leiden’, ook al doen sociale media uitschijnen van wel. Als je elke dag naar je werk pendelt, is het heel normaal om in het weekend even een pauze te nemen. Zelfs als dat betekent dat je niet naar die coole, Instagramwaardige plek kunt.

Motivatie

Wil je toch absoluut het meeste uit je vrije tijd halen? Bepaal dan eerst en vooral wat je er zelf uithaalt. Op het werk hebben we namelijk constant welbepaalde doelen. Halen we die niet, dan krijgen we onder onze voeten. Halen we die wel, dan zit er waarschijnlijk een beloning aan vast. Dat zorgt dat we dopamine aanmaken en daardoor krijgen we dan weer motivatie. Kies dus wat je wil doen, wat je eruit haalt en beloon jezelf eventueel met bijvoorbeeld een restaurantbezoekje. Ook andere mensen betrekken helpt, want dan zal je minder snel afhaken. Maar onthoud vooral dat vrije tijd dient om te ontspannen. En als dat betekent dat je twee dagen of een avondje niets doet, is dat helemaal oké.