Buurman blokkeert oprit van vrouw met rotsblok. Haar wraak is heerlijk zoet.

Een Amerikaanse vrouw heeft haar ongenoegen over haar geblokkeerde oprit op hilarische wijze geuit. Haar buren hebben de boodschap in elk geval goed aangekregen.

Een half jaar geleden kreeg Melissa Scruggs nieuwe buren. Daar het voornamelijk eerstejaarsstudenten zijn, vreesde ze voor geluidsoverlast omdat ze weleens stevige feestjes houden. Maar dat viel uiteindelijk wel mee. Behalve dan dat de vrienden van haar buren bij zo’n feestje nu en dan voor haar oprit parkeren.

Op de oprit van haar buren lag al een tijdje een rotsblok, om te vermijden dat slechte parkeerders het hek tussen hun twee opritten zouden raken. Twee weken geleden hielden de buren nog eens een knalfeest, en stond er opnieuw een auto voor haar oprit.

Melissa ging haar beklag doen en maakte duidelijk dat ze de auto tegen de volgende ochtend niet meer voor haar oprit wilde zien staan. Haar verzoek viel niet in goede aarde, dus besloten de buren om het rotsblok te verleggen naar het midden van haar oprit, waardoor haar auto geblokkeerd werd.

Alleen hadden ze er geen rekening mee gehouden dat Melissa een vulkanologe is die volop aan haar doctoraat aan het werken is. Ze haalde haar drilboor boven en verbrijzelde het gevaarte in kleine stukjes.

Vervolgens verplaatste ze het hoopje stenen diplomatisch tussen de twee opritten. Kwestie van de vrede te bewaren, en haar boodschap tegelijkertijd glashelder te doen aankomen.

In which my asshat neighbors decided to be complete drunken fecalwads by rolling a giant #sandstone boulder in front of my car, but forgot that I am a tiny #geologist who has access to a VERY loud auto-chipper at 7:30 am: a story in 4 pictures. #problemsolving #NowICanWrite pic.twitter.com/ZqPlheF4SM

— Melissa Scruggs (@VolcanoDoc) January 19, 2019