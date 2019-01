Rally van Monte Carlo – Ott Tänak leider na openingsdag. Neuville derde na gewaagde bandenkeuze

Ott Tänak (Toyota Yaris) staat na de openingsdag van de Rally van Monte Carlo aan de leiding. De 31-jarige Est heeft 9.1 voorsprong op wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) is derde op 14.3. De Monte Carlo is gekend voor zijn wisselende weersomstandigheden en moeilijke bandenkeuzes. De Toyota-, Ford- en Citroën-rijders maakten allemaal dezelfde keuze: vier spijkerbanden, twee supersofts. Neuville deed net het omgekeerde en ging als enige fabrieksrijder met vier supersofts de baan op. Een gewaagde bandenkeuze van de Belg, die in de openingsrit 26.8 verloor op Tänak en 16.2 op Ogier. Voor de tweede rit bleek de bandenkeuze perfect. Neuville won die tweede rit en was 11.0 sneller dan Ogier en 12.5 sneller dan Tänak. “In de tweede rit neem ik 11 seconden terug op Ogier, maar dat is niet genoeg. Ik had op meer gehoopt. We hebben het geprobeerd. Het was misschien een gewaagde keuze, maar met de info die ik had, dacht ik dat het een goede bandenkeuze was”, zei Neuville wat ontgoocheld na de tweede rit.

Achteraf bekeken was de bandenkeuze van Neuville niet slecht. De Belg blijft in het spoor van Tänak en Ogier. Het trio dat vorig jaar voor de titel streed heeft zich na twee ritten al afgezonderd van de andere rijders. De Fin Esapekka Lappi (Citroën C3) volgt als vierde op 45.2 van Tänak. Kris Meeke (Toyota Yaris), donderdagochtend winnaar van de shakedown en tweede in de openingsrit, reed in de tweede rit lek en verloor meer dan één minuut op Neuville. De Noord-Ier sluit de openingsdag af als zevende. De Fransman Sébastien Loeb (Hyundai i20) is achtste en heeft een achterstand van 55.2. Teemu Suninen (Ford Fiesta) heeft de twijfelachtige eer om als eerste opgever genoteerd te worden. De Fin gleed in de openingsrit van de weg.

Guillaume de Mévius (Citroën C3 R5) was in de tweede rit de snelste WRC2 rijder. In de stand staat De Mevius op de dertiende plaats. Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) is zeventiende.

Vrijdag worden er zes klassementsritten gereden. De rijders krijgen twee lussen van telkens drie ritten geserveerd goed voor een totaal van 125,12 competitieve kilometers. De Monte Carlo eindigt zondagnamiddag.

.







bron: Belga