Japan plaatst zich als eerste voor halve finales Asian Cup

Japan heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de halve finales van de Asian Cup. In Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) versloegen de Japanners Vietnam met 1-0. Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo, beiden bij STVV actief, speelden de hele wedstrijd. Tegen een erg verdedigend ingesteld Vietnam moest Japan tot op het uur wachten voor een opening. Het was Groningen-middenvelder die de Japanners met een elfmeter op een oververdiende 1-0 bracht. Daar bleef het ook bij. Vietnam was in de kwartfinales nog de boeman voor het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans. De Vietnamezen wonnen toen met 2-1.

Japan treft in de halve eindstrijd de winnaar van het duel tussen Iran en China, dat later vandaag (om 17u00 Belgische tijd) wordt afgewerkt. Morgen staan met Qatar versus Zuid-Korea en Australië-Verenigde Arabische Emiraten de overige twee kwartfinales op het programma.







bron: Belga