Herdenkingsmunt eert Pieter Bruegel de Oude

De Koninklijke Munt van België heeft een munt geslagen met een nominale waarde van 2 euro en daarop de beeltenis van Pieter Bruegel de Oude. Ons land viert dit jaar leven en werk van de kunstschilder naar aanleiding van zijn 450ste overlijdensverjaardag. Het initiatief voor de herdenkingsmunt kwam er in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België. Bruegel is bekend om zijn landschappen en scènes uit het leven van de boeren en geldt als de Vlaamse grootmeester bij uitstek uit de zestiende eeuw. Dit jaar vindt een reeks tentoonstellingen en evenementen plaats om te tonen wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was. In de Koninklijke Bibliotheek is er in oktober de grote Bruegeltentoonstelling “The World of Bruegel in Black and White”.

Op de nationale zijde van de herdenkingsmunt wordt Bruegel afgebeeld, kijkend naar een schildersezel met daarop een van zijn meest bekende meesterwerken “De toren van Babel”. De munt is een wettig betaalmiddel in alle landen van de Europese Unie, komt niet in circulatie en is enkel beschikbaar op herdenkingsmunten.be.







bron: Belga