Europakruispunt loopt voor derde week op rij vol met klimaatspijbelaars

Het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal loopt voor de derde week op rij helemaal vol voor de mars van de klimaatspijbelaars van Youth for Climate. Deze week vervoegen voor het eerst ook de hogeschool -en universiteitsstudenten het protest voor een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid. Het enthousiasme bij de klimaatspijbelaars lijkt nog niet af te nemen. En al zeker niet nu ze de steun krijgen van de studenten. Al is hun aanwezigheid mogelijk nog beperkt vanwege de examenperiode die nog lopende is.

Net zoals in de afgelopen twee weken zijn de protestborden op erg talrijk. “There is no planet B”, “Don’t fuck your mother earth”, “Liever nu buizen dan naar Mars verhuizen” en “Hier bestaat geen herexamen voor” zijn maar enkele van de tientallen opschriften die de lucht sieren. Het is ook duidelijk dat er veel meer Franstalige slogans opduiken en ook de Waalse scholieren en studenten deze week sterk aanwezig zijn.







Net zoals vorige week trekken de jongeren in mars en onder politiebegeleiding door de stad om duidelijk te maken dat zij een beter klimaat willen voor hun toekomst.

bron: Belga