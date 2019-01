Met 35.000 klimaatspijbelaars waren ze, om opnieuw een duidelijk signaal te geven aan de Belgische politici dat hun klimaatbeleid onvoldoende is. “De politici hun rapport is het slechtste van allemaal”, verduidelijkten de organisatoren toen ze de uitzinnige menigte toespraken na afloop van de mars. Na hun speeches hielden ze nog een minuut stilte voor de stervende planeet. “Wij, de jeugd van België, keren ons vandaag tegen de mensen die onze planeet verwoesten. Wij slaan de lessen over, maar jullie hebben het verzorgen van onze planeet overgeslagen”, zegt Anuna De Wever. De jongeren eisen dat de politici hun verantwoordelijkheid opnemen en ingrijpen voor het te laat is. “Wij zijn de laatste generatie die het verschil kan maken en samen moeten wij vechten voor de toekomstige generaties”, benadrukt Karen Cools.

De actievoerders van Youth for Climate zullen de komende weken naar Brussel blijven komen met hun klimaatmars. Vanaf februari zijn er wel plannen om ook in te zetten op lokale acties. “We dachten dat vorige week het toppunt was, maar nu hopen we dat dit blijft voortgaan. In andere landen groeit het ook en nu kan het niet meer genegeerd worden”, stelt Kyra Gantois.







“We hebben gisteren nog contact opgenomen met Joke Schauvliege haar kabinet, want zij had gezegd dat er een nieuw debat zou komen met jongeren, experten en de minister. Er is ons gezegd dat ze het nog moesten bespreken. Zo krijgen we net het gevoel dat we opnieuw genegeerd worden”, besluit Gantois.

bron: Belga