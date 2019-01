Carina Van Cauter en Sven Gatz zorgen voor de verrassingen op Open Vld-lijsten

Het Open Vld-partijbureau heeft gisterochtend op de lijsttrekkers voor de verkiezingen van mei afgeklopt. In Oost-Vlaanderen zorgt Kamerlid Carina Van Cauter voor de verrassing als kopvrouw van de Vlaamse lijst, in Brussel zal Vlaams minister Sven Gatz de gewestlijst van Guy Vanhengel duwen. De Vlaamse liberalen kwamen gisterochtend samen in de Melsensstraat om de lijsttrekkers voor de verkiezingen van mei officieel aan te duiden.

De meeste namen zijn geen verrassing. In West-Vlaanderen trekt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne de Kamerlijst, kersvers Oostends burgervader Bart Tommelein neemt de Vlaamse lijst voor zijn rekening. In Limburg gaat de eerste plaats naar Kamerfractieleider Patrick Dewael en Vlaams minister van Energie Lydia Peeters en in Vlaams-Brabant nemen minister van Asiel, Migratie en Volksgezondheid Maggie De Block en voorzitster Gwendolyn Rutten de honneurs waar.







In Oost-Vlaanderen valt de verhuis van Carina Van Cauter op: zij trekt de Vlaamse lijst en verlaat dus het federaal parlement. Van Cauter greep afgelopen jaar nog naast het gouverneurschap van de provincie. Minister van Financiën Alexander De Croo is kopman voor de Kamer.

Ook in Brussel is er beweging. Schepen van Mobiliteit Els Ampe gaat er de Vlaamse lijst trekken. Brussels minister Guy Vanhengel voert de gewestlijst aan, en krijgt er een opvallende lijstduwer bij: huidig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. “Een positieve keuze van mij om mij op Brussel te smijten”, aldus Gatz. De relatief onbekende Mimi Crahaij, een 24-jarige advocate en gemeenteraadslid in Ganshoren, trekt de Brusselse Kamerlijst.

In Antwerpen trekt Mechels burgemeester Bart Somers de Vlaamse lijst. Wie de Kamer voor zijn rekening neemt, is nog niet beslist, nu federaal minister Philippe De Backer zijn afscheid van de politiek heeft aangekondigd.

bron: Belga