“Bouw pensioensparen, bedrijfswagens en hospitalisatieverzekeringen af”

Overheden en bedrijven moeten stoppen met investeren in “systemen die veel kosten en die verkeerde effecten hebben”. Dat heeft Peter Wouters, de voorzitter van beweging.net, gezegd in zijn nieuwjaarsboodschap in het Trammuseum in Sint-Pieters-Woluwe. “Ik noem er drie: het pensioensparen, de fiscale steun aan bedrijfswagens en de hospitalisatieverzekeringen met de verbonden ereloonsupplementen.” De drie systemen zijn volgens Wouters in hetzelfde bedje ziek. “De kosten ervan drijven de kosten van het standaardsysteem op en zorgen voor nieuwe problemen”, aldus de voorzitter van de koepelorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging.

Zo brengen bedrijfswagens “extra mobiliteitsproblemen en groot inkomensverlies voor de overheid” met zich mee. “Als gevolg daarvan komt de stijgende benzineprijs vooral ten laste van de groep die zelf moet instaan voor de vervoerskosten. En die trekken dan een geel hesje aan”, stelt Wouters.







Net zo bij pensioensparen en hospitalisatieverzekeringen. “Het pensioensparen kan alleen gebeuren door een groep betere middenklassers, kost de overheid veel geld en zorgt ervoor dat de eerste en tweede pijler niet versterkt worden. De hospitalisatieverzekeringen drijven de kosten van geneeskunde kunstmatig op via de ereloonsupplementen, ze stimuleren de dualisering in de gezondheidszorg door privatisering en dragen bij aan de problemen van financiering van de ziekenhuizen.”

“Deze modellen moeten afgebouwd worden ten voordele van een versterking van de breed toegankelijke en correct gefinancierde basis van onze sociale zekerheid”, aldus Wouters. “Zo kan het openbaar vervoer, de eerste pensioenpijler en het ziekenhuis van de toekomst extra steun krijgen.”

Volgens de voorzitter is inzetten op openbaar vervoer overigens “de enige positieve oplossing voor onze mobiliteitscrisis”. “De mensen liggen wakker van hun verplaatsing naar het werk, de toegang tot steden, de prijs van benzine, de gevolgen van al dat verkeer op de luchtkwaliteit en de veiligheid op de weg. En openbaar vervoer is een positieve manier om oplossingen te vinden. Hierin verstandig investeren zal in elke aanpak noodzakelijk zijn.”

Een overzicht van de verzuchtingen en voorstellen maakt beweging.net in haar nieuwe memorandum “Investeren in mensen”.

bron: Belga