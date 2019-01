Antwerpse Open Vld “verrast over exit De Backer”

De Antwerpse afdeling van Open Vld zegt “trots” te zijn dat Philippe De Backer “zijn hart volgt” en binnenkort de politiek verlaat voor zijn andere passies, wetenschap en ondernemerschap. “Wij zijn als afdeling verrast over deze wending”, zegt afdelingsvoorzitter Joost Germis. “We gaan ons nu beraden over de situatie.” De Backer was bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober nog lijsttrekker voor Open Vld, raakte verkozen in de gemeenteraad en onderhandelde mee het bestuursakkoord “De Grote Verbinding” van N-VA, sp.a en Open Vld. Nu stopt hij echter met politiek, ondanks het feit dat het lijsttrekkerschap van de Antwerpse Open Vld-Kamerlijst hem zou zijn aangeboden.

“Het vertrek van Philippe is een slag voor onze afdeling”, erkent Germis. “Philippe was een krachtige leider en een rasechte innovator die sinds het vertrek van Annemie Turtelboom in het voorjaar van 2016 het heft in handen heeft genomen.” Germis heeft het over “een emotioneel afscheid”, maar zegt de beslissing van De Backer te respecteren.







Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz, de vierde op de Antwerpse lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft het over een afscheid van zijn “brother in arms” en looft De Backer omdat die “met een enorme passie en toewijding” aan de partij heeft gebouwd. “Dat wij hem zullen missen, is een understatement”, zegt hij.

bron: Belga