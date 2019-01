Zoon James Gandolfini treedt in z’n vaders voetsporen

Michael Gandolfini, de zoon van de overleden acteur James Gandolfini, kruipt in de huid van zijn vaders personage. In de film ‘The Many Saints of Newark’ zal hij te zien zijn als een jonge Tony Soprano. Zijn vader was de hoofdrolspeler in de legendarische tv-serie ‘The Sopranos’.

“Het is een enorme eer om mijn vaders erfgoed voort te zetten door gestalte te geven aan een jonge Tony”, aldus Michael Gandolfini in een persverklaring. Hij werd gecast voor de aankomende prequel van ‘The Sopranos’ na een uitgebreid auditieproces. Dat meldt Deadline.







Gandolfini heeft naar verluidt de schermprésence en de maniertjes van de originele Tony Soprano. Gezien de familiegeschiedenis is hij een bijzondere, maar tegelijk logische en commercieel interessante keuze.

“Ik vind het geweldig om de mogelijkheid te hebben samen te werken met David Chase – de bedenker van ‘The Sopranos’ – en alle talenten die hij verzameld heeft om deze film te maken”, aldus nog Gandolfini.

Mooie cast

De 19-jarige acteur sluit zich aan bij Alessandro Nivola, die de rol van Dickie Moltisanti, een van de mentoren van de jonge Tony Soprano, speelt. Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen en Corey Stoll zullen ook een rol gaan spelen en de film wordt geregisseerd door Alan Taylor.

James Gandolfini overleed in 2013 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens een vakantie in Rome. Michael trof hem toen aan op de vloer van de badkamer.