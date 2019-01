Op deze leeftijd is het ‘triestig’ om nog uit te gaan

Als je jezelf op je 80ste verjaardag nog aan een paal ziet hangen in een bomvolle club, dan moet je zeker en vast proberen om dat echt te doen. Maar weet dat er een leeftijd komt waarop het sociaal niet meer aanvaard is om uit te gaan. Volgens een nieuw onderzoek is dat vanaf 37 jaar.

Is er iets leukers dan met je vrienden je leeg te dansen in een club tot de zon opkomt? Heel wat mensen zouden liefst hun leven lang niets anders doen, maar er komt een moment dat ze rond zullen kijken en ontdekken dat iedereen jonger is dan hen. Véél jonger. Vanaf dan wordt het minder en minder sociaal aanvaard om je nog tussen dat jong gespuis te begeven. Het moment waarop het echt not done wordt is 37 jaar, blijkt uit een recent onderzoek.

Te veel moeite om je mooi te maken







Dat is de conclusie van een enquête van de Britse technologieverdeler Currys PC World. Zo’n 5.000 mensen antwoorden op de vragen en de meerderheid vond het ‘triestig’ dat je na je 37ste nog uit gaat, schrijft Metro UK. Als redenen om thuis te blijven, somden ze het volgende lijstje op: de hoge prijs, de moeite om je helemaal mooi te maken, opvang voor de kinderen voorzien en de verplaatsing regelen.

Zeven op de tien mensen ontdekten aan de ontmoeting met hun ‘ware’ een extra bonus, want dan hadden ze een reden om het huis niet uit te gaan. Bij 80% is de drang om thuis te blijven zo groot dat ze liever de sociale media van hun feestende vrienden volgen dan zelf uit de zetel te komen. Een aanvaardbare leeftijd om de dansvloer in te ruilen voor de keukenvloer is volgens het onderzoek 31 jaar.