Kinderen stelen de show in nieuwe Louis Vuitton-campagne

De nieuwe campagnebeelden van Louis Vuitton gingen niet onopgemerkt voorbij. Sinds maart 2018 heeft Virgil Abloh de leiding over de mannencollectie van het merk. Voor zijn eerste lente/zomer collectie besloot hij om het over een andere boeg te gooien. Voor de lens geen professionele modellen, maar kinderen.

Drie delen

De campagne draagt passend de naam ‘Boyhood’. Volgens Louis Vuitton wil Abloh individuele groei en perceptie weergeven. En dat op een inclusieve en diverse lens. De campagne zal in totaal uit drie delen bestaan, die tussen januari en maart onthuld zullen worden.

Onschuld en verlangens







Het eerste deel heet ‘Infancy, Childhood, and Adolescence’ en richt zich op de verschillende ontwikkelingsfases die een man doorgaat, zowel in zijn leven als in zijn kleerkast. Doorheen de beelden zijn regenboogmotieven te zien, een verwijzing naar ‘The Wizzard of Oz’. Waar de kleine kinderen nog naïef en onschuldig zijn, worden de tieners gekenmerkt door verlangens en dromen.