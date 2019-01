WTA Newport – Wickmayer plaatste zich voor tweede ronde dubbelspel

Yanina Wickmayer heeft zich dinsdag kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA 125k-toernooi in het Amerikaanse Newport Beach (hard/162.180 dollar). Aan de zijde van de Amerikaanse Taylor Townsend won onze landgenote van de Zweedse Rebecca Peterson en de Amerikaanse Jamie Loeb, met 4-6, 7-5, 10/3 na 1.22 uur match.

In het enkelspel was elfde reekshoofd Wickmayer (WTA 126) vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde neemt ze het woensdag op voor een stek in de achtste finales tegen de Amerikaanse Allie Kiick (WTA 157).

bron: Belga