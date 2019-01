Wereldjongerendagen in Panama geopend

Eén dag voor de aankomst van paus Franciscus is dinsdag in het Latijns-Amerikaanse Panama het startschot gegeven voor de “Wereldjongerendagen” van de rooms-katholieke Kerk. Aartsbisschop José Domingo Ulloa Mendieta leidde voor tienduizenden gelovigen een misviering in Panama-stad.

De volgende dagen worden zo’n 150.000 gelovige jongeren uit de hele wereld in Panama verwacht. Paus Franciscus landt woensdagavond in het land.

De Wereldjongerendagen worden om de drie jaar georganiseerd, de vorige samenkomst vond in 2016 in Krakau (Polen) plaats.

bron: Belga