VTM bestaat dertig jaar en viert feest

VTM vierde woensdagavond zijn dertigste verjaardag in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs, waar de musical 40-45 loopt. De tv-show die op 1 februari op de buis komt, werd er opgenomen. VTM-gezichten blikten op de rode loper op weg naar de opnamestudio terug op dertig jaar tv-geschiedenis. “De komst van VTM dertig jaar geleden was een kentering. Alles was grijs en een beetje voorspelbaar en VTM heeft toch letterlijk kleur en beweging gebracht in het Vlaamse medialandschap”, aldus Luc Allo. “Mijn eerste bijdrage was redactioneel werk achter de schermen in het legendarische, baanbrekende programma ‘Jambers’. Echt pionierswerk: sm, alcoholisme werd bespreekbaar. Ik kijk daar nog altijd met enige nostalgie op terug.”

Ook bij Wendy Van Wanten komen de herinneringen naar boven aan haar eerste bijdrage. “Mijn eerste deelname was als actrice, in het programma ‘Meester’ van Frank Dingenen en daarna kreeg ik meteen een exclusiviteitscontract van Mike en Guido. Zij hebben heel veel kansen aan mij gegeven. Ik ben op de trein van ‘Tien Om Te Zien’ gesprongen en ‘Wie wordt de man van Wendy?’ was toch een programma waarvan bijna elke aflevering meer dan één miljoen kijkers lokte.”

‘Jambers’ komt vaak terug als programma dat is bijgebleven, maar ook ‘Goedele’. Goedele Liekens: “Ik hoop dat we een piepklein steentje in de rivier hebben gelegd, waardoor het water een beetje in een andere richting is gaan stromen: dat we mensen hebben leren spreken over emoties, over moeilijke onderwerpen zoals kinderen afstaan voor adoptie, zelfdoding. Ik vond dat als psycholoog vanzelfsprekend om te doen, maar dat was helemaal nieuw en echt niet eenvoudig toen.”

VTM is entertainment maar ook informatie. Ook de ankers en journalisten woonden de verjaardagsshow bij. Dany Verstraeten legt uit wat VTM Nieuws volgens hem veranderd heeft: “Qua onderwerpkeuze hebben we het register helemaal opengetrokken. We brachten meteen veel meer dan alleen maar politieke en sociaal-economische onderwerpen. Dit was onze vernieuwing, daarnaast hebben we ook snelheid in het nieuws gebracht.”

Op 1 februari komt de show op VTM, dag op dag dertig jaar na de start van de zender.

bron: Belga