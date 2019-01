Trump wil volgende week toch State of the Union houden

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om volgende week dinsdag toch zijn ‘State of the Union’ te houden, ondanks het verzoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, om uitstel wegens de shutdown. Dat berichten Amerikaanse media.

Volgens zijn medewerkers is Trump van plan om zijn jaarlijkse toespraak voor het Congres te houden, net zoals al zijn voorgangers sinds de jaren 1930 doen, klinkt het. Voor Trump is het zijn tweede State of the Union.

Het Witte Huis zou dinsdag een brief hebben gestuurd naar het parlement met de vraag om de toespraak in te plannen, en naar de geheime dienst om het evenement te screenen, zo bevestigt een anonieme bron. Als Pelosi bij haar weigering blijft, is het niet uitgesloten dat de president uiteindelijk kiest voor een andere locatie, mogelijk zelfs buiten Washington, klinkt het. Volgens Amerikaanse media zijn er daarom twee versies van de toespraak voorbereid.

Het is nu wachten op een reactie van Pelosi. De relaties tussen Democraten en Republikeinen zijn erg gespannen door de shutdown.

