Sneeuwval hindert busverkeer De Lijn

De sneeuwval van de voorbije nacht heeft gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. In delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen sommige plaatsen niet bediend worden of blijven de bussen op de hoofdwegen. Daarnaast rijden de bussen met vertraging, zo laat de openbaarvervoermaatschappij deze ochtend weten. In het Pajottenland kan een aantal plaatsen niet bediend worden. Dat is onder meer het geval voor Liedekerke en Dilbeek. In de Vlaamse Ardennen hebben de bussen het niet makkelijk in de regio Oudenaarde – Herzele. De bussen blijven er op de hoofdwegen. In Kortrijk zijn buslijnen 12 en 16 ingekort. Bellegem, Rollegem en Moeskroen worden niet bediend door deze lijnen.

bron: Belga