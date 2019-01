Rusland vraagt Israël luchtaanvallen op Syrisch grondgebied stop te zetten

Rusland heeft Israël opgeroepen geen nieuwe luchtaanvallen meer uit te voeren in buurland Syrië. Die operaties moeten worden stopgezet, zegt de woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Moskou, Maria Sakharova, vandaag volgens het Russisch persbureau Interfax. Syrië is een soevereine staat. Luchtaanvallen wakkeren enkel de vijandelijkheden in de regio aan. “We moeten verhinderen dat Syrië, dat de voorbije jaren al erg heeft geleden onder het gewapend conflict, geen toneel van geopolitieke aanvaringen wordt”, aldus Sakharova. Israël heeft zondagnacht nog maar pas zware luchtaanvallen uitgevoerd op Syrische en Iraanse stellingen in Syrië. Daarbij zouden meer dan 20 mensen zijn gedood. De Israëlische luchtmacht heeft de afgelopen jaren steeds weer doelen in zijn buurland aangevallen om er een permanente militaire aanwezigheid van zijn aartsvijand Iran te verhinderen. Rusland en Iran zijn militaire beschermingsmachten van Syrië.

bron: Belga